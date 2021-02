Juventus-Roma Diretta live ore 18. Probabili formazioni: Mayoral titolare. Pirlo lancia Rabiot e Morata

All'Allianz Stadium la Roma cerca di respingere l'assalto al terzo posto della Juventus per consolidare il suo obiettivo Champions e non perdere contatto con la testa della classifica. Dzeko torna nella lista dei convocati ma sarà Borja Mayoral a giocare dall'inizio. In difesa con Smalling infortunato, fiducia a Kumbulla, mentre a centrocampo Cristante sostituirà lo squalificato Pellegrini, raccogliendone anche i gradi da capitano. Pirlo schiera Arthur e Rabiot in mediana con Chiesa e Mckennie sugli esterni. La coppia offensiva bianconera sarà invece rappresentata da Morata e Cristiano Ronaldo.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Mckennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Ronaldo, Morata

All: Pirlo

Roma (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Borja Mayoral

All: Fonseca

Ultimo aggiornamento: 15:57

