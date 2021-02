Roma-Milan 0-0 diretta: fallo in attacco, annullato gol a Mkhitaryan

31'pt Veementi proteste della panchina della Roma per un presunto fallo di Tomori su Veretout lanciato a rete. Guida lascia proseguire.

29'pt Terzo gol annullato. Stavolta alla Roma: angolo giallorosso, stacca Mancini che allunga per Mkhitaryan. Ma il difensore ha commesso fallo su Theo.

27'pt Ancora il Milan vicinissimo al vantaggio: calcio d'angolo battuto da Calhanoglu sul quale svetta Kjaer. Traversa piena.

25'pt Poche idee al momento per la squadra di Fonseca, il Milan copre bene gli spazi.

22'pt Prima conclusione per i giallorossi. E come al solito è Veretout, che sfrutta la sponda di Mayoral e calcia al volo. Centrale. Blocca Donnarumma.

20'pt La prima volta che la Roma si affaccia dalle parti di Donnarumma. Pellegrini guadagna un angolo, sugli sviluppi colpisce Fazio. Ma blocca il portiere rossonero.

17'pt Conclusione di Rebic, si allunga Pau Lopez che devia in angolo.

14'pt Ancora il Milan: tripla conclusione, Rebic, Ibra e Kessie. Tutte ribattute.

13'pt Tutta compatta nella propria metà campo la Roma. Che ha toccato poche volte il pallone in questi primi minuti di gara.

10'pt Choc l'avvio della squadra di Fonseca, che ancora non è entrata in partita e che avrebbe potuto capitolare già diverse volte.

9'pt Secondo gol annullato al Milan per fuorigioco. Kessie recupera su Villar che s'addormente e serve Rebic in profondità, l'esterno appoggia centralmente per Ibra che è oltre la linea della palla. Sfuma l'azione rossonera.

6'pt La stava combinando grossa Pau Lopez, che ha cercato il controllo sul retropassaggio di Fazio, Ibra lo ha attaccato e ha recuperato il pallone cercando poi il colpo di tacco. Fuori di un soffio.

5'pt Confermata la decisione di Guida, era fuorigioco. Si rimane sullo 0-0.

4'pt Annullato a Tomori il gol del vantaggio rossonero. Anche se il check in corso. Sembrava netto il fuorigioco del difensore del Milan.

3'pt Primo tiro nello specchio della porta: è del Milan con Ibra. Sinistro sul quale Pau Lopez manda in angolo .

2'pt Subito ritmi alti in avvio. Entrambe le squadre hanno già avute delle i potenziali occasioni da rete.

1'pt Iniziata la gara all'Olimpico.

All'Olimpico le squadre stanno entrando in campo. Stasera si chiude la giornata con un grande Roma-Milan. Tra poco il fischio d'inizio.

Fonseca per la prima vittoria contro una big. Pioli per superare il momento non certo positivo. Il pezzo forte della giornata di Serie A mette di fronte Roma e Milan. Il tecnico portoghese dietro è in emergenza: non ci saranno Smalling e Ibanez con Kumbulla che, anche se convocato, si dovrebbe accomodare in panchina. Spazio ancora a Fazio. L'assenza di Dzeko garantisce una maglia da titolare anche a Mayoral. L'allenatore rossonero invece sarebbe orientato a concedere un turno di riposo a Romagnoli - al centro delle critiche dopo le ultime prestazioni - per fare spazio a Tomori, arrivato dal Chelsea a gennaio. Ibrahimovic, a pochi giorni da Sanremo, guiderà l'attacco. Arbitra Guida. All'andata le polemiche furono tante.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Mayoral. All.: Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

