Roma-Verona 3-0: Silvestri respinge corto e Mayoral ne approfitta. Tris giallorosso

37' - Calcio di punizione per il Verona in posizione centrale al limite dell'area. Kumbulla ha commesso fallo su Ilic rimediando anche un cartellino giallo

32' - Errore d'impostazione della difesa di Juric: Mkhitaryan riceve palla e prova il tiro da fuori area. Palla che accarezza l'incrocio e termina a lato

30' - Pellegrini da fuori area prova a soprendere Silvestri il portiere non trattiene e Mayoral ne approfitta segnando il terzo gol della serata

26'- Il Verona prova a reagire e Zaccagni sulla destra trova la deviazione per un calcio d'angolo

23' - Ammonizione per Zaccagni

21' - I giallorossi trovano subito il raddoppio: Veretout innesca Mayoral che riesce a difendere palla sull'uscita di Silvestri e a servire all'indietro per Mkhitaryan che trova l'angolo alla destra del portiere veronese

20' - Roma in vantaggio: corner da destra battuto da Pellegrini, Mancini colpisce di testa, Mayoral sfiora di testa ingannando SIlvestri e la palla termina in rete

19' - Verticalizzazione di Veretout per Mayoral che entra in area e prova il tiro. Palla in corner

16' - Pellegrini è il primo ammonito della gara. Il capitano giallorosso è autore di un fallo su Zaccagni. Diffidato, salterà Juventus-Roma della prossima giornata

14' - Azione personale di Mkhitaryan sulla sinistra. L'armeno entra in area e prova a servire Mayoral, Gunter è bravo ad anticipare l'attaccante romanista

12' - Smalling è costretto a chiedere la sostituzione. Al suo posto Kumbulla

10' - Probolemi fisici per Smalling. Fonseca chiede a Kumbulla di andarsi a scaldare

8' - Lancio in profondità di Zaccagni la palla sfila sul fondo

5' - Passaggio sbagliato di Gunter, fallo laterale per la la Roma in zona offensiva

1' - Calcio d'inizio battuto dalla Roma

La Roma apre il girone di ritorno ospitando all'Olimpico una delle squadre più in forma del campionato: il Verona. Fonseca ritrova Mancini in difesa mentre a centrocampo Veretout affiancherà Villar. In attacco da registrare il ritorno di Mkhitaryan che insieme a Pellegrini proverà ad assistere Borja Mayoral. Nei gialloblu, Juric, decide di dar fiducia a Kalinic con Barak e Zaccagni alle sue spalle.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

All.: Fonseca.

VERONA: Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini, Faraoni; Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

All.: Juric.

