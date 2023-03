Juventus, l'incubo 40 punti di penalizzazione: maxi-multa e pena afflittiva, cosa rischia per il filone "manovre stipendi"

Il finale di stagione della Juventus viaggerà su due binari ben distinti, da una parta il campo con la rincorsa al quarto posto per la qualificazione in Champions dall’altra le aule di tribunale e le sentenze che rischiano di condizionare non solo il finale di stagione ma anche la prossima. Saranno mesi caldissimi per i legali bianconeri, con una serie di appuntamenti già in agenda tra i quali la decisione del Collegio di garanzia dello Sport del 19 aprile, che potrebbe accogliere o rigettare il ricorso della Juventus sulla penalizzazione di 15 punti in classifica. Ma anche l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma, rinviata al prossimo 10 maggio dal Gup Marco Picco.

Juventus, il filone "manovre stipendi". Cosa succede e cosa rischia il club

In queste ore però l’attenzione è rivolta soprattutto all’altro filone sportivo, quello delle “manovre stipendi”, con la chiusura delle indagini attesa proprio in questi giorni. Sotto la lente gli accordi della società e i calciatori nelle stagioni 2019/20 e 2020/21, al termine della fase istruttoria arriveranno i deferimenti o l’archiviazione, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il pre-deferimento con eventuale processo tra un mese circa. Rimane da accertare la consapevolezza dei giocatori che hanno stipulato gli accordi: al momento non sembra che la procura intenda procedere con la sanzione di un mese di squalifica nei loro confronti, ma la certezza si avrà solo nei prossimi giorni. Mentre la Juve rischia sicuramente una maximulta, ed eventualmente anche una penalizzazione di punti in classifica. Secondo Il Corriere dello Sport, tra il processo plusvalenze e quello per le manovre stipendi, i bianconeri rischierebbero una penalizzazione tra i 30 e i 40 punti. Questo per via del fatto che secondo il Codice di giustizia sportiva la pena deve essere afflittiva e dunque incidere concretamente sul bilancio della stagione, se i tempi lo permetteranno da scontare già nel corso di questa stagione.