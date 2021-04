L'Italservice batte 5-2 la Colormax Pescara e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia

RIMINI Soffre, scappa, resiste ed esulta. In quattro parole la partita dell’Italservice Pesaro che nei quarti di finale di Coppa Italia ha sconfitto per 5-2 la Colormax Pescara e si è qualificata così alle semifinale. La corsa alla coccarda tricolore continua per i biancorossi, grazie a una prova diversa dal solito.

In avvio, sul parquet dell’RDS Stadium di Rimini, le gambe inevitabilmente non girano a dovere dopo un mese di sosta forzata a causa del Covid. Nel primo tempo i biancorossi riescono comunque a creare alcune occasione per segnare. Tre legni, colpiti da Marcelinho, De Oliveira e Borruto, negano però il vantaggio al Pesaro e così all’intervallo il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Nella ripresa l’episodio apriscatole lo inventa il duo Canal-Cuzzolino, con il primo che fa da sponda e l’argentino che si lancia in area. Al momento di calciare in porta subisce però una spinta ed è rigore: lo stesso Cuzzolino dal dischetto sigla l’1-0. Pescara prova ad attaccare ma non punge. Così gli abruzzesi si giocano la carta del portiere di movimento. L’Italservice difende in maniera perfetta e colpisce tre volte con la porta sguarnita: prima Borruto, poi il portiere Miarelli addirittura due volte direttamente dalla propria area. Sul 4-0 Pescara rimette il portiere, ma Cuzzolino su un lancio di Miarelli si inventa uno stop-dribbling e appoggio in rete deliziosi che valgono il 5-0. Il Pescara non molla e prima sbatte su due miracoli di Miarelli, poi trova due reti riavvicinate. Colini chiama il time out e rimette le cose in ordine. Così il punteggio non cambia più e l’Italservice vola in semifinale. Sabato alle 16, in diretta su RaiSport, affronterà il Todis Lido di Ostia, vincente 7-6 ai rigori sulla Cmb Matera. Il sogno della coccarda tricolore continua.



