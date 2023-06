L'Italia U21 perde 0-1 con la Norvegia (gol del salernitano Bothein) e dice addio a Europei e Olimpiadi

L'Italia Under 21 perde 0-1 con la Norvegia l'ultima gara dei gironi di qualificazione degli Europei di categoria e dice addio alla manifestazione. Gli azzurrini del Ct Nicolato sciupano troppo e pagano dazio a una rete del salernitano Bothein arrivata, in modo rocambolesco, dopo poco più di un'ora di gioco. Tanti rimpianti soprattutto per le occasioni fallite con Tonali, Gnonto e Cambiaghi nel finale. Il rammarico è ancor più grande se si pensa che, nell'altra sfida, la Francia aveva superato con un netto 1-4 la Svizzera.

Che rimpianti

La beffa arriva dalla classifica avulsa ma non cambia la grande delusione per le potenzialità inespresse da parte della squadra: Francia prima nel girone D con 9 punti, Svizzera, Italia e Norvegia a quota 3.

A parità di differenza reti, avanti gli elvetici per il maggior numero di gol segnati (4) negli scontri diretti tra le tre squadre a pari punti: l’Italia si ferma a 3, la Norvegia a 2. Sciupata la qualificazione e la partecipazione alle prossime Olimpiadi. Un finale amaro per il Ct Nicolato che, in inverno, aveva fatto tappa anche ad Ancona per un'amichevole internazionale contro la Germania.