Supercoppa, Inter in finale contro il Napoli: Lazio battuta 3-0 con Thuram, Calhanoglu e Frattesi

Semifinale senza storia all'Al-Awwal Park Stadium. L'Inter passeggia sulla Lazio e vola direttamente in finale di Supercoppa Italiana. I nerazzurri lasciano le briciole ai biancocelesti. Nel primo tempo passano in vantaggio con Thuram, mentre nella seconda frazione chiudono la questione prima col rigore di Calhanoglu e poi con il sigillo finale di Frattesi. La squadra di Inzaghi si giocherà per la terza volta di fila la possibilità di alzare il trofeo. Quella di Sarri invece torna nella Capitale con un grande passo indietro rispetto a quanto fatto vedere nelle ultime cinque partite.

L’Inter domina il primo tempo e passa con Thuram

Pronti via Sarri conferma tutte le aspettative, ma è costretto a lasciare in panchina Zaccagni dopo il provino prepartita scegliendo Pedro al suo posto, mentre Inzaghi fa un solo cambio: Darmian per Dumfries. L’Inter parte subito forte e si fa vedere con Barella e Thuram nei primi sette minuti, con quest’ultimo che sfiora il vantaggio di testa. Il francese è il più pericoloso e al 17’ firma già il vantaggio. La Lazio è disattenta sul cross di Bastoni dalla sinistra e dopo il colpo di tacco di Dimarco il numero 9 appoggia in rete a porta spalancata il vantaggio. I biancocelesti soffrono e riescono a farsi vedere solo al 22’ con un destro da fuori di Felipe Anderson. Resta questo però l’unico segnale della prima frazione, mentre la squadra di Inzaghi sfiora il raddoppio con Lautaro, Darmian e Barella (traversa), ma i tentativi non vanno a buon fine.

Calhanoglu raddoppia e Frattesi chiude i conti: Inter in finale di Supercoppa

L’inizio di ripresa è da horror per la Lazio visto che Pedro atterra maldestramente in area Lautaro. Marchetti assegna il rigore grazie all’aiuto del Var e Calhanoglu si conferma infallibile dal dischetto. Sarri cerca una scossa e inserisce Cataldi e Luis Alberto, ma è ancora l’Inter ad avvicinarsi al gol con un’altra traversa, stavolta di Lautaro. Col passare dei minuti i nerazzurri controllano il risultato senza grandi affanni e cercano di colpire ancora sfruttando i recuperi alti. La Lazio prova anche con le carte Pellegrini e Isaksen, mentre Inzaghi dà minuti a De Vrij, Frattesi, Arnautovic e Sanchez. Nonostante i due gol di svantaggio il club capitolino non riesce a incidere e le emozioni principali che si registrano sono gli ultimi due cambi per parte, i due connazionali Asllani e Hysaj, prima del gol di Frattesi che chiude i conti dopo uno schema su punizione sbagliato malamente da Luis Alberto.

Tris e sipario chiuso.