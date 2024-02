Bastoni-Inzaghi, la "telefonata vietata" potrebbe costare un'altra squalifica al tecnico dell'Inter. E c'è il precedente con un ex Ancona

ANCONA Nel post-partita di Roma-Inter è scoppiato il caso per via di alcune dichiarazioni del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni che ai microfoni ha ammesso, ingenuamente, di aver ricevuto una chiamata del proprio tecnico Simone Inzaghi, squalificato, nell’intervallo del match. Questo è vietato dal regolamento, dunque l’allenatore dell’Inter potrebbe ricevere un’ulteriore giornata di squalifica. Proprio in questa stagione è già successo un caso molto simile, che ha coinvolto in Lega Pro l'Ancona.

Il caso Donadel

A fare precedente, c’è proprio il caso di Marco Donadel all’Ancona nel girone d'andata.

L'ex tecnico biancorosso, infatti, squalificato per Ancona-Pineto del 15 settembre, aveva ricevuto una seconda giornata di squalifica (e, dunque, aveva saltato anche Cesena-Ancona) per aver dato indicazioni alla panchina con l’ausilio del cellulare. In più, arrivò anche una multa per i collaboratori dello stesso allenatore. A Inzaghi, ora, potrebbe toccare la stessa sorte. Ma tutto dipenderà dal referto degli ispettori della procura federale.