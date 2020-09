Ibrahimovic positivo al coronavirus: tegola per il Milan in vista dell'Europa League

Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus: l'esito del tampone a tutta la squadra dopo la positività di ieri di Leo Duarte è una tegola per i rossoneri in vista della partita di stasera di Europa League contro i norvegesi del Bodo Glimt. La notizia è stata data dal Corriere della Sera.

Ibra sarebbe l'unico giocatore trovato positivo al tampone per il Covid-19 dopo che ieri il difensore brasiliano Duarte è stato messo in isolamento. Questa sera contro il Bodo Glimt, Pioli non avrà dunque a disposizione i suoi attaccanti: con Leao tornato da pochi giorni in gruppo, Rebic squalificato e Ibrahimovic in isolamento, a giocare titolare in attacco sarà probabilmente il giovane Colombo.

«AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi», si legge nel comunicato ufficiale del club.

