ANCONA Per due giorni Ancona capitale della ginnastica artistica italiana. Domani e sabato al PalaRossini Estra Prometeo, organizzata dalla Ginnastica Giovanile Ancona, si disputerà La seconda prova del campionato italiano di ginnastica artistica di serie A1- A2 e B, maschile e femminile, con la partecipazione dei migliori atleti azzurri, diversi dei quali marchigiani. In serie B femminile, tra le squadre partecipanti, ci sarà domani anche la Word Sporting Academy di San Benedetto, mentre nella A1 maschile (sabato) la Virtus Pasqualetti Macerata e la Ginnastica Giovanile Ancona, rispettivamente primi e secondi lo scorso anno. Andranno alla caccia del pass della Final six che si disputerà a Firenze, a maggio, dopo la terza prova di Ravenna, ad aprile. «L’organizzazione affidata alla Ginnastica Giovanile Ancona – ha detto il vice sindaco Giovanni Zinni ieri mattina in conferenza stampa in Comune – testimonia della bontà del lavoro fatto da questa società anconetana. Come amministrazione cerchiamo di stare vicina a queste realtà e di rendere i nostri impianti sempre disponibili. Mi auguro che ci sia una grossa partecipazione di pubblico».



La spinta

L’assessore allo Sport con delega ad impianti e turismo Daniele Berardinelli ha posto l’accento sull’attenzione e la cura degli impianti cittadini rimarcando come questo evento sia un tassello importante per far conoscere la città dal punto di vista turistico. Il presidente del Coni Marche Fabio Luna, intervenuto assieme al suo vice Giovanni Torresi, ha ricordato i grandi meriti della Giovanile Ancona e che diversi protagonisti ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi in questa disciplina saranno proprio marchigiani. Il presidente della Ginnastica Giovanile Ancona, Maurizio Urbinati, ha ringraziato Federazione, Coni e Comune per il sostegno ribadendo l’impegno e la passione messa in campo da anni dalla sua società. «Abbiamo iniziato che facevamo la Serie C – ha ricordato Urbinati – ed ora siamo giunti ai massimi livelli in Italia, facendo sempre leva sui giovani del nostro vivaio (come ha anche confermato l’allenatore Riccardo Pallotta ndr.). Speriamo di avere tanta gente sugli spalti. Quest’anno puntiamo, dopo aver perso Lorenzo Casali passato ad altra società, a rimanere in A1 e a classificarci fra le prime 6 che disputeranno la Final six». In gara, come ricordato, i maggiori interpreti della disciplina. Come i marchigiani Andrea Cingolani, Mario Macchiati, Carlo Macchini, Lorenzo Casali, Matteo Levantesi, Lay Giannini e come atleti del calibro di Marco Lodadio, Nicola Bartolini, Yumin Abbadini, Salvatore Maresca, Alice ed Asia D’amato, Giorgia Villa, Angela Andreoli, Elisa Iorio, Manila Esposito. Favorita in campo maschile la Virtus Pasqualetti Macerata, che si è imposta nella prima prova di Montichiari.

I dorici

La Giovanile Ancona (guidata dai tecnici Riccardo Pallotta, Fabrizio Marcotullio e Tommaso Sciocchetti) schiererà Lay Giannini, il giovane talento Tommaso Brugnami, Nicolò Luchetti, Leon Zonza ed il prestito spagnolo Adrià Vera. Biglietti (prevendita su Ticketone): domani 10 euro (ridotti 5); sabato 30, 20 e 10 euro (ridotti fino a 8 anni).