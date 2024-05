Recanatese-Vis Pesaro atto primo per rimanere tra i professionisti: calcio d'inizio alle 18

RECANATI - Due giorni della verità. Quello di oggi è il primo. Doppio derby tra Recanatese e Vis Pesaro per sapere e per capire chi la prossima stagione sarà ancora tra io professionisti e parteciperà al campionato di serie C (con Ascoli e Ancona) e chi invece scenderà in serie D per giocare contro Samb, Vigor, Atletico Ascoli e Civitanovese.

Alle ore 18 allo stadio Tubaldi il fischio d'inizio: i giallorossi partono con lo svantaggio di non aver difeso il quart'ultimo posto, lasciato ai propri rivali e che avrebbe permesso loro di avere un importante vantaggio, sia del fattore campo ma anche del doppio risultato a favore nella somma gol al termine dei 180 minuti. Ma adesso più di ogni altra cosa conta il cuore, conta la voglia di vincere, conta la fame.