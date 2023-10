Giro d'Italia, occhi puntati sulla tappa Martinsicuro-Fano: 183 km di pura difficoltà. Il sindaco Seri: «Vetrina mondiale»

L'appuntamento sarà giovedì 16 maggio con la dodicesima tappa, la Martinsicuro-Fano. Torna il Giro d'Italia e tornano protagoniste le Marche: 183 km (praticamente, quasi tutta la lunghezza della nostra regione), dislivello 2.200 metri, tre stellette di difficoltà. Dopo, la carovana rosa salterà a piedi pari Pesaro per ripartire da Riccione per la Riccione-Cento (179 Km), in un ideale staffetta della solidarietà tra territori devastanti negli ultimi anni (e mesi) da terremoti e alluvioni. Ricordiamo peraltro che il 29 giugno la Romagna segnerà un momento storico: la Rimini-Firenze sarà la tappa d'esordio del Tour de France che, per l'occasione, avrà un prologo in Italia. Il Giro d'Italia inizierà il 4 maggio da Venaria Reale, per concludersi il 26 maggio a Roma.

La soddisfazione di Seri



«La 12 ^ tappa del Giro d'Italia arriverà a Fano - ha spiegato il sindaco Massimo Seri - Abbiamo lavorato in questi mesi per concretizzare questa grande opportunità per la nostra città.

Del resto il Giro è un evento sportivo tra i più belli e affascinanti in assoluto. Avremo una vetrina mondiale dove raccontare le nostre bellezze, il nostro patrimonio e le nostre tradizioni. Il passaggio del Giro d’Italia a Fano sarà anche un momento di grande spettacolo e capacità d’interazione con il territorio».