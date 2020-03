Fissate le date dei recuperi della Poderosa contro Ravenna e Verona

MONTEGRANARO - In attesa del decreto del Governo che potrebbe anche stoppare per un mese ogni manifestazione sportiva in Italia a causa del Coronavirus, il Settore Agonistico della Fip ha fissato le date dei recuperi delle due partite della Poderosa Montegranaro rinviate a causa dell’emergenza. I gialloblu griffati XL Extralight scenderanno in campo lunedì 9 marzo alle ore 21 al PalaSavelli di Porto San Giorgio contro la capolista OraSì Ravenna, partita valida per la 26ª giornata, per poi recuperare la sfida della 25° giornata sul campo della Tezenis Verona sabato 14 marzo all’Agsm Forum.

Con queste due partite si chiuderà la regular season del campionato di Serie A2 per i gialloblu: in base alle classifiche dei due gironi verrà poi stilato il calendario della fase ad orologio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA