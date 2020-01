Poderosa in casa col fanalino, in serie B un superderby a Senigallia

ANCONA - Domenica importante per il basket matrchigiano. Mentre a Pesaro la Vuelle si gioca le ultime chances di permanenza in serie A, nella categoria inferiore la Xl Extralight Montegranaro, attualmente penultima, ospita al PalaSavelli di Porto San Giorgio (ore 18) lil fanalino di coda Orzinuovi, che però da quando ha cambiato l'allenatore e un paio di giocatori pare trasformata. In casio di vittoria i gialloblù di Di Carlo andrebbero a +6 sull'ultima con gli scontri diretti a favore e la retrocessione diretta sarebbe quasi scongiurata.

In serie B invece fari puntati sul derby di Senigallia, tra la goldengas che staziona a centro classifica e la Ristopro Fabriano, che è prima e che cerca un'altra legittimazione importante per la loro leadership. Quasi 400 tifosi fabrianesi sono attesi sulla spiaggia di velluto e la scarsa capienza del PalaPanzini potrebbe portare addirittura ad un tutto esaurito inedito per Senigallia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA