La Poderosa prende un nuovo play per risollevarsi e gli affida la 22 di Amoroso

MONTEGRANARO - «È nato tutto molto in fretta e si è arrivati a una conclusione altrettanto in fretta. Dopo l’addio di Palermo la società si è subito interessata a me e io non ho esitato, conoscendo la piazza e la società». Si presenta così Roberto Marulli, playmaker di 28 anni pronto per la nuova avventura con la XL Extralight. Vestirà la 22 della Poderosa che in gialloblù significa ancora Valerio Amoroso. Visite mediche di rito nel pomeriggio, da questa mattina è pronto ad aggregarsi ai suoi nuovi compagni e domenica sarà al PalaSavelli per la sfida con San Severo. Se e come sarà impiegato è tutto da vedere visto che in questa stagione è rimasto a riposo dopo la conclusione del contratto a Trapani lo scorso giugno.



Probabilmente è previsto un inserimento graduale per l’esterno cresciuto nelle giovanili di Bergamo, ma con esperienza a Verona, Treviglio e Reggio Calabria tra le altre. «Non possiamo pensare che lui sia il salvatore della patria, ma sono convinto che una volta inserito nei meccanismi potrà essere un giocatore importante - dice il coach Franco Ciani -. Non era facile sostituire un giocatore come Palermo, con Marulli abbiamo inserito una pedina molto importante». La presentazione ufficiale del nuovo acquisto della Poderosa è fissata per venerdì pomeriggio alle 14.30 nella sede dello sponsor gialloblù Getby internt voce a Fermo, località San Marco.





© RIPRODUZIONE RISERVATA