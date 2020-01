Turno infrasettimanale per la Poderosa. Al PalaSavelli in arrivo Caserta

MONTEGRANARO - Si prepara a tornare in campo, mercoledì sera alle ore 21, la Xl Extralight Montegranaro, che al PalaSavelli di Porto San Giorgio si prepara ad ospitare la Juve Caserta nel quadro della terza giornata di ritorno. La squadra affidata a coach Di Carlo è reduce da tre vittorie consecutive, ed ha solo vinto dopo che ha cambiato allenatore. Uscita di misura dalla zona playout, la poderosa in caso di quarto successo consecutivo metterebbe altri due punti tra sè e la zona caldissima della graduatoria e supererebbe in classifica anche Caserta, visto che con i campani si andrebbe a pari punti ma con il vantaggio degli scontri diretti.

In forse fino all'ultimo momento nelle file della squadra gialloblù, la presenza di Riccardo Cortese, che non sta ancora benissimo.





