La Xl Extralight espugna Piacenza con il nuovo allenatore Di Carlo e respira

PIACENZA - Con una pretazione brillante e volitiva, dopo una partita condotta sempre in testa, la Xl Extralight montegranaro ha espugnato il campo dell'Assigeco Piacenza, che aveva il doppio dei suoi punti in classifica, e ha conquistato il quinto successo stagionale. 80-76 il risulato finale a favore dei gialloblù, appena affidato al nuovo coach Gennaro Di Carlo. Il migliore dei marchigiani è stato l'anconetano Serpilli, ma tutta la squadra ha dato prova di voler reagire dopo la serie nera che aveva causato l'esonero di Franco ciani. La Xl Extralight è stata quasi sempre in vantaggio, anche di 10 punti, poi nel finale ha resistito al disperato tentativo di rimonta degli emiliani. Top scorer Cucci e Thomas con 17, poi Serpilli e Bonacini 14





