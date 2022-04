Scherma, Tommaso Marini vince la sua prima gara di Coppa del Mondo di fioretto a Belgrado

BELGRADO - Nel giorno del suo 22esimo compleanno Tommaso Marini ha vinto a Belgrado la sua prima gara di Coppa del Mondo assoluta di fioretto. Anconetano, allenato da Maria Elena Proietti al Club Scherma Jesi, tesserato per le Fiamme Oro, il poliziotto dorico ha sbaragliato il campo.

In finale ha battuto il senatore azzurro Giorgio Avola, olimpionico a Londra 2012, per 15 stoccate a 9 concludendo una giornata fantastica in cui ha colpito forte su tutti gli avversari con il suo fioretto. In semifinale 15 stoccate a 9 all’olandese Daniel Giacon e nei quarti ancora 15 a 9 al britannico Marcus Mepstead.

Tommaso già da under aveva ottenuto risultati importanti a livello mondiale ed ora ha trovato la sua meritata consacrazione a livello assoluto.

