MACERATA La finale di Coppa Italia con l’Osimana si giocherà al Bianchelli di Senigallia alle 20 e stando alle notizie delle ultime ore anche in presenza di pubblico. E questa è una bella notizia perché il rischio di farla a porte chiuse era molto forte in quanto questa finale dopo i fatti di domenica è finita sotto la lente dell'osservatorio per gli eventi sportivi che ha sede a Roma che in pratica ha gestito la cosa. E nella riunione ha dato parere favorevole.

Sospiro di sollievo

Si tira quindi un sospiro di sollievo perché una finale dovrebbe essere una festa e farla nel silenzio è qualcosa che non si può vedere. E sulla quale non erano d’accordo le due società perché andare a giocarla lontano in notturna senza pubblico sarebbero stati solo costi. L’Osimana ha anche emesso una nota di disapprovazione in cui si invitava a ripensarci. Cosa che a quanto pare sia avvenuta. Adesso rimane solo il comunicato ufficiale del Comitato Marche che ratifichi il tutto, non prima dell’ok della questura di Ancona. Ma anche per domenica al San Claudio di Campiglione per la gara con il Monturano al momento di restrizioni non ce ne sono e quindi di va verso l’ingresso in base alla capienza dell’impianto. Il timore era che potesse arrivare un veto, ma il San Claudio ha ospitato sia le tifoserie dell’Osimana che del Tolentino senza nessun problema. Partita che comunque godrà della diretta su Tvrs. Altro tema vivo in casa Rata in questo momento è il mercato dove sembra ci sia stato un raffreddamento per i nomi che sono circolati dei vari Diarra, Casale e Kukic. Un mercato che deve dare alla Maceratese quella spinta giusta per andare ad occupare le posizioni che le spettano sia come blasone ma anche per l’importanza della rosa che sicuramente non è scarsa, anche se ha reso molto meno delle aspettative. Quindi se deve arrivare qualcuno deve essere quello che alzi il livello qualitativo e non vada a far numero. Per quello ci sono dietro tanti giovani di belle speranze del settore giovanile.