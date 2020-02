Fermana-Vis Pesaro derby caldo. E Fano-Imolese sa tanto di spareggio

FERMO - Marchigiane in campo tutte oggi nel campionato di serie C con i riflettori puntati sul derby del "Bruno Recchioni" dove la Fermana proverà ad allungare la propria serie positiva ospitando la Vis Pesaro affidata a mister Galderisi dopo l'esonero di Pavan. L'attesa partita prenderà il via alle 18,30. E alle 20,45 un'altra sfida particolarmente importante con il Fano che davanti al pubblico amico se la vedrà con l'Imolese in una sfida che ha tutto il sapore dello spareggio salvezza. Non giocherà invece la Samb con la partita dei rossoblù al "Garilli" rinviata per gli effetti del Coronavirus.





