Fermana a caccia del primo pieno contro il Montevarchi, Vis Pesaro di scena a Pescara

ANCONA - Dopo l’unico anticipo del sabato, Grosseto-AnconaMatelica terminato 0-0, si completa oggi la terza giornata del girone B di Serie C. In campo alle 14.30 la Fermana che allo stadio Recchioni ospita i toscani del Montevarchi e va a caccia della prima vittoria stagionale in quello che può già essere definito uno scontro diretto per la salvezza. Il tecnico Domizzi punterà ancora sul 4-3-2-1 con Capece play, Frediani e Bolsius di supporto alla punta Marchi. Ballottaggio tra tre mezzali per due posti – Urbinati, Graziano e Mbaye – e Sperotto per la terza gara di fila centrale di difesa. Alle 17.30 toccherà poi alla Vis Pesaro, di scena all’Adriatico di Pescara: anche i biancorossi cercano un risultato positivo dopo aver ottenuto un solo punto in due gare. Il tecnico Banchini ha diverse soluzioni sia in difesa - davanti a Farroni, i centrali Gavazzi, Piccinini e Cusumano sono favoriti su Manetta, Giraudo e Pellizzari - che a centrocampo. Possibile l’impiego dall’inizio dell’ex Venezia Rossi, assieme a Besea e Coppola che ha recuperato dal colpo alla nuca che gli è costato cinque punti di sutura e tanto spavento. Dovrebbe esordire dal primo minuto, come quinto di sinistra, Matteo Rubin, uno che ha 110 presenze in Serie A. In attacco Gucci e Cannavò.

SERIE C girone B 3ª giornata

Grosseto-AnconaMatelica 0-0

Fermana-Montevarchi ore 14.30

Cesena-Imolese ore 17.30

Entella-Lucchese ore 17.30

Modena-Teramo ore 17.30

Olbia-Viterbese ore 17.30

Pescara-Vis Pesaro ore 17.30

Pontedera-Pistoiese ore 17.30

Reggiana-Gubbio ore 17.30

Siena-Carrarese ore 17.30

CLASSIFICA

Pescara 6

Siena 4

Reggiana 4

Cesena 4

Gubbio 4

AnconaMatelica 4

Montevarchi 3

Lucchese 3

Olbia 3

Grosseto 3

Imolese 3

Entella 3

Pontedera 2

Modena 2

Pistoiese 1

Fermana 1

Carrarese 1

Teramo 1

Viterbese 1

Vis Pesaro 1

