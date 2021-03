Fano-Vis Pesaro 1-1, Gucci risponde a Ferrara: è il 102° derby della storia e vale un tesoro in chiave salvezza

ANCONA Derby cruciale per la salvezza al Mancini, dove va in scena Fano-Vis per la 33ª giornata del girone B di Serie C. È il 102° incrocio della storia, i granata sono obbligati a vincere per uscire dalla morsa dei playout, mentre i pesaresi ci arrivano con 6 punti di vantaggio, ma soprattutto con 4 lunghezze da difendere sul quint’ultimo posto attualmente occupato dall’Imolese che sabato ha giocato, e perso, col Perugia. Rinviata Samb-Triestina per i dieci casi di Covid riscontrati dopo i tamponi tra gruppo squadra e staff tecnico dei friulani. Nei tre anticipi del sabato, la Fermana ha battuto 1-0 il Modena grazie a una rete segnata da Neglia al terzo minuto di recupero, compiendo un bel salto verso il traguardo della salvezza, mentre il Matelica ha perso 3-0 a Gubbio interrompendo così una magica striscia di cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei giornate.

SERIE C girone B 33ª giornata 14ª ritorno

Gubbio-Matelica 3-0 (34’ Pellegrini, 42’ Pellegrini, 65’ Gomez)

Imolese-Perugia 0-1 (40’ Elia)

Fermana-Modena 1-0 (92’ Neglia)

Samb-Triestina rinviata

Cesena-Legnago Salus 0-1 (34’ Buric)

Fano-Vis Pesaro 1-1 (31' Ferrara, 43' Gucci)

Mantova-FeralpiSalò 0-1 (50’ Bergonzi)

Sudtirol-Arezzo 1-0 (33’ Casiraghi)

Carpi-Virtus Verona ore 17.30

Padova-Ravenna ore 17.30 Sky

CLASSIFICA

Padova 67

Perugia 63

Sudtirol 62

Modena 57

Triestina 51

FeralpiSalò 50

Matelica 49

Samb 47

Cesena 45

Gubbio 44

Virtus Verona 44

Mantova 43

Fermana 39

Carpi 34

Vis Pesaro 33

Imolese 29

Legnago Salus 28

Fano 27

Arezzo 24

Ravenna 21

