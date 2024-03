Fano, Manoni in faccia al Chieti: 5-1 con doppietta di Coulibaly e Zanni. Granata vincenti con il nuovo mister in panchina

FANO - Da stropicciarsi gli occhi. Il Fano del nuovo tecnio Manolo Manoni (subentrato al dimissionario Cornacchini) torna alla vittoria rifilando una manita al Chieti guidato, per la prima volta, da Luiso. Per il Fano subito partita in discesa con 2 gol in 23 minuti (Coulibaly e Ricci). E quando il teatino Salvatore ha accorciato le distanze i granata hanno trovato poco dopo il colpo del 3-1 ancora con uno scatenato Coulibaly. Nella ripresa, doppietta di Zanni e un rigore sbagliato dal Chieti con Gatto.

FANO – CHIETI 5-1

FANO: Guerrieri; Saponaro, Allegrucci, Urbinati, Mancini, Dubaz, Kalombo, Ricci; Gonzalez; Coulibaly, Padovani. A disp. Piersanti, Pensalfini, Pedinelli, Antonioni, Zanni, Malshi, Serges, Giuli, Brunetti. All. Manoni.

CHIETI: Vitiello; Cuccinello, Conson, Forgione, Castellano, Vesi, Esposito, Mercuri, Tortora, Fall, Salvatore. A disp. Serra, Gatto, Mancini, Canale, Gaye, Mazzei, Caterino, Sueva, Di Sabatino. All. Luiso.

ARBITRO: Lascaro di Matera.

RETI: 10′ pt Coulibaly, 23' pt Ricci, 29' pt Salvatore, 40′ p.t. Coulibaly, 33′ st su rigore e 36′ st Zanni