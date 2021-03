Fabio Luna confermato alla guida del Coni Marche, c'è il nuovo consiglio

ANCONA Fabio Luna è stato rieletto presidente del Coni Marche per il prossimo quadriennio olimpico. Candidato unico, osimano, 61 anni, Luna ha ottenuto il pass da 51 dei 54 delegati presenti (su un totale di 56) in rappresentanza del Consiglio regionale alle votazioni svoltasi nella sede del Coni Marche. Eletta anche la nuova Giunta, la squadra che affiancherà da vicino Luna nel corso del suo mandato. Si tratta di Marco Porcarelli (Fita) con 18 preferenze, Andrea Pietroni (Fipav) con 14 e Renato Camilli (Fids) con 12 per le Federazioni. Di Rita Placidi (Fitw) per le Discipline Associate (52 voti), Chiara Papalini (Fise) in quota atleti (54), Giovanni Battista Torresi (Fit) per i tecnici (53), Armando Stopponi (Uisp) per gli Enti di promozione Sportiva (48 voti).

Luna ha ringraziato per l’ampio sostegno ricevuto. «La candidatura unica,- ha ribadito-è il segno di una ritrovata unità del CONI Marche, e del superamento di alcune contrapposizioni».

