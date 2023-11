ANCONA Il meglio dello sport in passerella. Sfilata di talenti e di campioni ieri pomeriggio nella sala Censi, gremitissima per la “Festa dello Sport” che ha celebrato atleti, tecnici, dirigenti, arbitri, giornalisti che danno lustro allo sport della provincia di Ancona.

Presenti ben 10 campioni del mondo, rappresentati di 28 diverse discipline, a testimonianza della vitalità dell’intero movimento sportivo. La festa, organizzata dalla delegazione Coni di Ancona, ha visto la consegna di oltre 80 benemerenze. Tra cui l’ottocentista Simone Barontini e le due atlete della Ginnastica Fabriano, Milena Baldassarri (a cui è andato il premio intestato e Terzo Censi) e Sofia Raffaeli, che hanno parlato anche delle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno in cui saranno protagoniste (Barontini ha ricordato di avere già affittato la camera per i genitori a Parigi), il campione del mondo di vela Alberto Rossi e gli studenti/atleta premiati dal Panathlon Club Ancona per il loro impegno nello sport ma anche nella scuola. A condurre l’evento Andrea Carloni, presidente Ussi Marche (a proposito il Pennino d’oro è Peppe Gallozzi del Corriere Adriatico). A fare gli onori di casa Enrico Picchio, delegato Coni della provincia di Ancona.

«La Festa dello Sport è fondamentale per riconoscere e celebrare non solo i vincitori di medaglie, ma anche tutte quelle componenti che partecipano al movimento con passione e spirito sportivo. Ogni partecipante - ha sottolineato Picchio - contribuisce al vibrante tessuto della comunità sportiva, arricchendola con diversità di esperienze e storie in un periodo non semplice per il movimento sportivo in generale. Mi piace sottolineare, con un pizzico di orgoglio, come nell’anno preolimpico il movimento sportivo anconetano abbia dato ancora una volta un apporto fondamentale ai successi dello sport nazionale».

Le soddisfazioni

«Concludiamo un altro anno di grande sport per la nostra regione – dichiara Fabio Luna, presidente Coni Marche – Siamo qui a celebrare i sacrifici, gli sforzi e i meriti di tutti gli attori del settore. Oltre ai tanti risultati agonistici di valore, lo sport anconetano ha ottenuto diverse soddisfazioni a livello organizzativo, ospitando appuntamenti prestigiosi». Alla consegna dei premi anche l’assessore regionale allo sport Chiara Biondi, il presidente Cip Luca Savoiardi ed il vice sindaco di Ancona Giovanni Zinni.