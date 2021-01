Final four spettacolo per la Coppa Italia, Lube contro Modena

CIVITANOVA - Tutto pronto e tutto deciso per la Final Four della Coppa Italia di volley, che si svolgerà sabato e domenica a Casalecchio di Reno, rigorosamente a porte chiuse ma con copertura televisiva particolare (anche un drone volerà per l'Unipol Arena per offrire riprese sempre più spettacolari). A contendersi il trofeo saranno, come previsto, i quattro squadroni del volley italiano, le prime tre della classifica della Superlega, Perugia, Civitanova e Trento, e poi Modena, che è in grave ritardo in classifica, ma che in Coppa Italia è riuscita a guadagnarsi il pass per la final four. Sarà proprio contro la Leo Shoes Modena che la Lube giocherà la prima semifinale, sabato alle 15.30, mentre alle 18 si scontreranno Perugia e Trento. Domenica 31, sempre alle ore 18, la finalissima che assegnerà il trofeo. Nessuna speranza per i tifosi, ogni società potrà far entrare all'Unipol Arena una delegazione di sole 35 persone, giocatori compresi

