Ultimo aggiornamento: 17:01

Con un gol per tempo di Cutrone e Lirola la Fiorentina batte 2-1 l'Atalanta e vola ai quarti di Coppa Italia dove adesso sfiderà l'Inter. In mezzo il momentaneo pari dell'ex Ilicic e l'espulsione di Pezzella che non impediscono a Iachini di esultare.