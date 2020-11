Consegne gratuite dei giocatori del Tolentino per aiutare gli anziani e chi è in quarantena

TOLENTINO - Visto l’aumento del numero di persone in isolamento domiciliare e in quarantena sanitaria, a causa del Covid 19 in città, il Tolentino ha organizzato un servizio gratuito di consegna a domicilio di beni di prima necessità. I tesserati della prima squadra e della Juniores, insieme ai rispettivi staff tecnici, hanno deciso di mettersi a disposizione per fornire un aiuto alla cittadinanza di Tolentino in questo momento davvero particolare. Le persone che, per effetto delle restrizioni a cui sono obbligate per causa del Covid, compresi anche gli anziani che hanno timore ad uscire per il pericolo di essere contagiati e che hanno necessità di fare acquisti, prelevare consegne o provvedere alle altre incombenze della loro quotidianità potranno contare sull’aiuto dei giocatori e dei tecnici cremisi. Tutti coloro che vorranno usufruire di questo servizio, possono contattare la società tramite email ustolentino@libero.it o tramite cellulare al numero 328.2662815.

