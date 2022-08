Cocciaretto ce l'ha fatta, farà gli Us Open e sale al numero 93 nel ranking Wta

NEW YORK Elisabetta Cocciaretto si è qualificata per il tabellone principale degli Us Open, sui campi di Flushing Meadows. La ventunenne fermana nell’ultimo turno di qualificazione ha battuto l’americana Whitney Osuigwe, giocando una grande partita, concentrata sull’obbiettivo main draw. Nel primo set la tennista marchigiana ha servito due volte per chiudere il parziale, sul 5-4 e sul 6-5, subendo sempre il contro break. Ma non si è lasciata abbattere e ha fatto suo il tiebreak con autorità, prima di dilagare nel secondo parziale per 6-2 e guadagnarsi così l’accesso al tabellone principale dove affronterà al primo turno, martedì, la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, 32 del mondo, 28 anni, che è in gran spolvero visto che è in finale nel torneo Wta di Cleveland.



Con questo successo la tennista marchigiana entra prepotentemente tra le prime 100 giocatrici del mondo, con i punti conquistati dovrebbe assestarsi al numero 93 del mondo, suo best ranking. Certo la posizione numero 45 del ranking ottenuta il 18 novembre del 1996 dall'osimana Gloria Pizzichini, la migliore marchigiana di sempre, è ancora lontana ma Elisabetta è giovane e ha tutta la carriera davanti.