Cocciaretto subito fuori al Roland Garros, ora tocca a Travaglia

PARIGI - Disco rosso per Elisabetta Cocciaretto nel primo turno del Roland Garros a Parigi. A battere la ventenne tennista fermana è stata la romena Ana Bogdan, numero 102 del mondo, 28 anni, che l’ha superata per 6-1 6-3 in appena 66’ di gioco. Elisabetta, numero 113 del ranking, ripescata in tabellone come lucky loser dalle qualificazioni, alla sua prima volta nel main draw a Parigi e che vanta solo 2 presenze in Australia a livello slam, ha ceduto il servizio in apertura trovandosi sotto per 4 a 1 e poi non ha più recuperato. C’è da dire che la Cocciaretto non è ancora al meglio fisicamente, dopo l’infortunio al ginocchio.

Sempre a Parigi nel primo turno maschile l’ascolano Stefano Travaglia affronterà martedì il temibile australiano Alex De Minaur, 22 del mondo, uno dei giovani emergenti sul circuito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA