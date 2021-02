Incredibile alla Lube: esonerato Fefè De Giorgi. Tifosi senza parole: arriva Blengini?

CIVITANOVA - Sì, è tutto vero, Incredibile, ma vero. Esonerato De Giorgi, c'è anche il comunicato che recita così: "L'A.S. Volley Lube informa di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra l’allenatore Ferdinando De Giorgi e il suo vice Nicola Giolito. Una decisione forte, maturata al culmine di un periodo che dopo la vittoria della coppa Italia è risultato poco prospero per la squadra, nonché contraddistinto da rapporti palesemente difficili in campo.

La società, che si riserva di svelare i dettagli relativi alla nuova guida tecnica entro le prossime 24 ore, ringrazia De Giorgi e Giolito per l’encomiabile lavoro svolto e per aver contribuito a scrivere pagine indelebili della storia biancorossa, grazie alla vittoria di importantissimi trofei sia in campo nazionale che internazionale".

Una notizia che sta lasciando a bocca aperta un po' tutti, non solo a Civitanova con i tifosi che si chiedono quali saranno le prossime mosse anche se i rumor degli ultimi giorni fanno pensare all'idea-Blengini con l'ipotesi che l'allenatore della Nazionale diventasse anche la "guida" di Civitanova che era emersa anche pochi giorni fa.

Ultimo aggiornamento: 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA