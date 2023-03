Tirreno-Adriatico: Roglic vince allo sprint a Tortoreto, il nuovo leader della classifica è il tedesco Kamna

TORTORETO - Entra nella sua fase più calda la Tirreno-Adriatico con i big protagonisti in una tappa - la quarta - che comunque ha fatto discutere anche per il percorso che in un tratto vicino Castel di Lama ha ingannato i protagonisti: Primoz Roglic portacolori della Jumbo-Visma ha vinto in volata la quarta tappa della Tirreno-Adriatico nella tappa che andava da Greccio a Tortoreto di 217 km. Lo sloveno ha preceduto al traguardo il francese Julian Alaphilippe (Soudal - Quick Step) e Adam Yates (UAE Team Emirates). Cambia anche la classifica con il tedesco Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe) nuovo leader della corsa dei due mari.