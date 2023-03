Roglic-show fa tris a Osimo e ipoteca la vittoria finale alla Tirreno Adriatico

OSIMO - Copertina per Osimo. E un sabato da ricordare a lungo per la grande emozione che la tappa della Tirreno Adriatico edizione n. 58 ha regalato. Dopo la piogggia e la neve ai lati della strada di Sassotetto, il sole di Osimo e tanta gente sulle strade a seguire la penultima fatica della corsa dei due mari. Emozioni nel finale: tenta l'allungo il canadese Michael Woods ma- leader della classifica generale - controlla tutto e tutti da vicino. I muri finali regalano emozioni e tanta tattica con il campione sloveno che centra la terza vittoria consecutiva rafforzando la sua leadership. Secondo posto per Geoghegan Hart, al terzo Almeida. E domani in gran finale di San Benedetto del Tronto con Roglic prima, Almeida a 18'', Gheoghegan Hart a 23''.