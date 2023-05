Carpegna Prosciutto Basket, la biglietteria per i playoff apre giovedì 11 maggio: ecco i prezzi dei biglietti

PESARO - La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti a partire da giovedì 11 maggio per assistere al match valido per Gara 3 dei quarti di finale playoff tra i biancorossi e l’EA7 Emporio Armani Milano in programma giovedì 18 maggio alle 20 alla Vitrifrigo Arena.

Prelazione abbonamenti

Tutti coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento all’intera stagione sportiva 2022/2023 potranno acquistare il relativo biglietto nello stesso posto – oppure un biglietto in altro posto ma non coperto da prelazione – da giovedì 11 maggio a domenica 14 maggio presso il VL Point ProdiSport Pesaro oppure ONLINE: in caso di acquisto online al momento della selezione del posto desiderato andrà indicato il codice TLITE presente nella parte retrostante della tessera di abbonamento. In caso di acquisto del biglietto in prelazione presso il VL Point ProdiSport Pesaro sarà necessario presentare fisicamente la tessera di abbonamento. I posti non coperti da prelazione sono acquistabili in fase di prevendita in tutti i punti vendita Vivaticket.

I prezzi dei biglietti per gli abbonamenti

Questi i prezzi dei biglietti PER GLI ABBONATI per assistere al match Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – EA7 Emporio Armani Milano:

CURVA K E CURVA BIANCOROSSA (K2): 12 euro intero e 8 euro ridotto;

TRIBUNA LATERALE L2, L8 e N1, N7: 18 euro intero e 10 euro ridotto;

TRIBUNA (dal settore L3 a L7 e dal settore N2 a N6): 28 euro intero e 10 euro ridotto;

PARTERRE: 60 euro intero e 30 euro ridotto;

POLTRONCINE: 100 euro intero e 50 euro ridotto;

PARTERRE BIANCOROSSO (settori A1-A2-A3): 12 euro intero e 8 euro ridotto;

Previsti 2,20 euro di diritti di prevendita

Vendita libera

I non abbonati potranno acquistare i biglietti da giovedì 11 maggio a domenica 14 maggio presso il VL Point ProdiSport Pesaro oppure Online, in posti non coperti da prelazione.

I posti non coperti da prelazione sono acquistabili in fase di prevendita in tutti i punti vendita Vivaticket.

La Società inoltre comunica che da lunedì 15 maggio partirà la fase di vendita libera.

I prezzi dei biglietti per i non abbonamenti

Questi i prezzi dei biglietti per assistere al match Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – EA7 Emporio Armani Milano:

CURVA K E CURVA BIANCOROSSA (K2): 20 euro intero e 10 euro ridotto;

TRIBUNA LATERALE L2, L8 e N1, N7: 25 euro intero e 14 euro ridotto;

TRIBUNA (dal settore L3 a L7 e dal settore N2 a N6): 35 euro intero e 14 euro ridotto;

PARTERRE: 60 euro intero e 30 euro ridotto;

POLTRONCINE: 100 euro intero e 50 euro ridotto;

GRADINATA: 10 euro intero e 5 euro ridotto

PARTERRE BIANCOROSSO (settori A1-A2-A3): 20 euro intero e 10 euro ridotto

Previsti 2,20 euro di diritti di prevendita

Dove acqui i biglietti

Online su Vivaticket.com; VL Point ProdiSport Pesaro (Largo Ascoli Piceno 5) fino a giovedì 18 maggio dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 20; In tutti i punti vendita Vivaticket; Presso la biglietteria della Vitrifrigo Arena a partire dalle 18:00 di giovedì 18 maggio