La Vuelle ha agguantato i playoff all'ultimo respiro. Vittoria contro Tortona e incrocio benevolo con Scafati capace di ribaltare Brescia nell'ultimo quarto. Ora ad attendere i pesaresi ci sarà Milano. Una mission impossible, certo, ma sempre affascinante.

La griglia playoff

Ecco le pagelle di ieri sera

Kravic: 6 Trova qualche buon canestro ed è anche più presente del solito in difesa, dove con la sua stazza crea problemi ai suoi diretti avversari.

Abdur-Rakhman: 6 Non ha buone medie al tiro, ma in difesa si sbatte dando il massimo sui piccoli avversari che sono anche più grossi dal punto di vista fisico.

Daye tra i tifosi della Vuelle, foto Bargnesi

Visconti: 6 Nei minuti in cui gioca porta energia alla squadra, anche in se in attacco non ha tante opportunità al tiro.

Moretti: 7 Gioca una buona gara e nel finale i suoi liberi sono decisivi per portare a casa i due punti. Anche in difesa contro giocatori più grossi fisicamente si fa rispettare.

Tambone: 6 Come sempre in difesa ci mette la solita grande energia e anche in attacco trova un paio di buoni canestri in un momento fondamentale del match

Daye: 6,5 Come contro Brescia porta il suo contributo alla squadra e a differenza di altre occasioni incide sul match e anche in difesa.

Charalampopoulos: 6 Ancora un match di grande sacrificio per l’ala greca della Carpegna Prosciutto che tocca come sempre tanti palloni che poi i suoi compagni recuperano e anche su Macura svolge un buon lavoro nei momenti in cui difende su di lui.

Totè: 7 Esce dalla panchina e ha subito un grande impatto sulla gara e vince la sfida sotto canestro contro i suoi diretti avversari.

Cheatham: 6,5 Gioca a sprazzi non segnando nel primo tempo, ma nel terzo e quarto periodo di gioco porta il suo contributo soprattutto conquistando nel finale due rimbalzi offensivi che valgono oro.

Delfino: 8 Gioca un grandissimo primo tempo, tanto che infila 15 punti nel secondo quarto ed è uno degli uomini decisivi per portare a casa la vittoria, permettendo ai suoi di volare anche a più 15 nel primo tempo.