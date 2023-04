Titolo, playoff e playout: si accende la sfida nel pesarese. E in Serie B c'è chi sogna la promozione

PESARO- Ultimo atto di un campionato di calciotto lottato fino alla fine su tutti i fronti. Mancavano all'appello la definizione dei piazzamenti nei playoff. BB Calciotto e Rio Salso gia in vacanza da un turno risparmiano le forze e vengono sconfitte da AA Vanity e Conceptwine, con la prima che ottiene il terzo posto, seguito dal Tangara che ha vita quasi facile con lo Sportland. Per entrambe vitorie che portano il miglior piazzamento contro Fc Prut vittorioso contro Atletico Pesaro che regge un tempo nella gara degli assenti e Pesaro Phoenix che blocca Ace Ten allo scadere e la speranza di un playoff last minute. Prossimo weekend dove si svolgerà anche il primo playout per rimanere nella massima serie tra Candelara Calciotto e Atletico PS, mentre sei giorni dopo a Bellocchi Sportland e Conceptwine si giocheranno tutto.

La Serie B

L'ultima di Serie B era il turno più importante per 3 gare che valevano molto. Occhi puntati, sulla supersfida Fc Antaldi - Sporting Pesaro, la spuntano di misura gli uomini di De Palo, che per lunghi tratti creano molto dopo il vantaggio del bomber Santangeli e poi nel finale rischiano il pari ed un finale incadescente ma escono con tre punti che dicono terzo posto e la finale diretta. Lo Sporting esce a testa alta e se la vedrà con il Futsal Pesaro che fa suo lo sconto diretto contro Fc Battisti dopo una gara apertissima e ricca di emozioni. Vittoria agevolata dal pari tra la capolista Vismar8 e Mengaroni che nel finale sfiora la vittoria e l'ultimo posto playoff. Chiude la sfida tra le ultime con lo Sport Village che dopo aver fatto soffrire le big chiude con tre punti in prospettiva futura.