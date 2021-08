A Bucci il compito di far ripartire la Samb, Lotito ufficialmente non figura

SAN BENEDETTO - Il sindaco Pasqualino Piunti e l'apposita commissione da lui nominata hanno ufficialmente assegnato alla Ssd Sambenedettese 1923 di Manolo Bucci il compito di farsi carico della Samb in serie D. La nuova società, secondo quanto riferito in forma non ufficiale da Bucci nei giorni socrsi, nasce sotto il controllo indiretto del presidente della Lazio, Lotito, che vorrebbe portare il club rossoblù in Serie B nel giro di 4 anni. Alla cordata formata dagli imprenditori locali è stato afidato il compito di curare il settore giovanile. entro martedì la società dovrà versare nelle casse della Figc circa 400mila euro per regolarizzare tutte le pendenze riguardanti l'ammissione al campionato, poi si potrà cominciare a costruire la squadra per la Serie D, che inizierà tra poco meno di un mese

