ASCOLI - Stroncato da un attacco cardiaco a soli 49 anni. Anacleto Bucci è morto, la notte scorsa, a seguito di un improvviso malore che lo ha colto nella sua abitazione nel quartiere di Borgo Solestà e che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Da quanto si apprende, Cleto – come tutti lo chiamavano e lo conoscevano – dopo aver accusato il malore, è caduto pesantemente a terra. È stata la sua compagna a sentire il tonfo e preoccupata ha raggiunto l’uomo che giaceva esanime a terra.



Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provato a strappare alla morte il quarantanovenne ma, purtroppo, ogni tentativo si è dimostrato vano e al medico non è rimasto altro da fare che constatare l’avvenuto decesso. Dipendente delle Poste, Cleto svolgeva il suo servizio ad Ancona.



Molto conosciuto in città e soprattutto nel quartiere di Borgo Solestà, era un tifosissimo dell’Ascoli Calcio tanto che nel corso degli anni aveva seguito i bianconeri anche in trasferta. La sua simpatia calcistica, poi, era anche per la Roma. La notizia della sua prematura scomparsa ha destato profondo sconcerto in quanti lo conoscevano e che stentano a credere a quanto è realmente accaduto. In molti si sono stretti al dolore della sua compagna Nertila, del figlio Ilyan e dei suoi genitori che sono piombati nella disperazione per una morte tanto improvvisa quanto inspiegabile: nulla lasciava prevedere la tragedia che si è consumata la notte scorsa. In molti, hanno utilizzato i social network per salutare per l’ultima volta il loro amico Cleto, ricordandone le doti umane e le sue passioni. I funerali di Anacleto Bucci si terranno domani (lunedì 22 maggio) alle ore 15.30 nella chiesa di San Giacomo della Marca.