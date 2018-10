Genova, il sindaco Bucci nominato commissario per la ricostruzione

di Simone Canettieri

E', sindaco di Genova, il commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi. Palazzo Chigi ha deciso. Bucci supera così la competizione delle ultime ore con Roberto Cingolani, fisico italiano e direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, e Claudio Gemme, manager di Fincantieri.Dopo una telefonata questa mattina tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti Palazzo Chigi ha comunicato, come previsto dal "Decreto Genova", l'intenzione di procedere alla nomina del sindaco Marco Bucci come commissario straordinario alla ricostruzione del ponte Morandi.Passa dunque la linea della Lega in tandem con il governatore Giovanni Toti.