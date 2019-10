Pulcinelli fa chiarezza sull'Ascoli: «Presto ci sarà un nuovo presidente»

ASCOLI - Il patron dell'Ascoli, Massimo Pulcinelli, nella sede della società, ha fatto chiarezza sulla politica societaria all'indomani delle dimissioni da presidente di uno dei soci della compagine, Giuliano Tosti. Dimissioni motivate proprio per dissapori con Pulcinelli che nei giorni scorsi aveva sollevato dall'incarico il commercialista Costantini, uomo di fiducia di Tosti, senza consultare il presidente. Pulcinelli ha confermato che se Tosti ci dovesse ripensare le porte del club sarebbero sempre aperte, in caso contrario la logica dice che il nuovo presidente dovrà uscire tra i membri del consiglio di amministrazione. Ma se non ci si dovesse riuscire, potrebbe essere una figura esterna. Qualcuno pensa addirittura che la carica potrebbe essere assunta dalla sorella di Pulcinelli, attualmente nel cda.

Nel frattempo la squadra bianconera prosegue la preparazione in vista dell'anticipo di venerdì al Del Duca contro la Virtus Entella.

Ultimo aggiornamento: 19:01

