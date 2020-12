Bologna-Roma 1-5 diretta: il Var annulla un gol a Dominguez. Fuorigioco di Palacio

66' - Sostituzione per la Roma. Fuori Kumbulla alle prese con qualche guaio fisico, al suo posto Smalling

64' - Ammonito anche Mihajlovic per proteste. Il tecnico rossoblu se la prende con Calvarese che stava aspettando la conferma del var per un gol annullato a Pellegrini, partito abbondantemente oltre la linea dei difensori

63'- Ammonizione per Vignato che commette un fallo su Villar

57' - Gol annullato al Bologna: Palacio serve Dominguez, che prova il tiro: la palla impatta su Cristante e finisce in porta. Calvarese viene però richiamato dal Var che segnala un millimetrico fuorigico di Palacio.

52' - Occasione per il Bologna. Palacio riceve in area di rigore a due passi da Pau Lopez, Ibanez interviene e riesce a disinnescare il tiro dell'argentino. Proteste dei rossoblu e Soriano prende il giallo

49' - Secondo giallo per la Roma: stavolta il cartellino viene mostrato ad Ibanez, autore di un fallo a centrocampo su Barrow

46' - Ad inizio ripresa Mihajlovic cambia Poli, Svanberg e Mbaye al loro posto Medel, Paz e Dominguez

45' + 2 - Fine primo tempo

45' - Due minuti di recupero

44' - Cinquina giallorossa: Karsdorp sulla destra mette il turbo, facendo stirare Mbaye nella rincorsa, l'olandese guadagna il fondo e serve Mkhitaryan solo a centro area: l'armeno non sbaglia

43' - Giallo per Veretout che ferma irregolarmente una ripartenza rossoblu. Il francese è il primo ammonito della gara

40' - Tentativo su punizione di Barrow. Palla alta

36' - Tentativo di Spinazzola. Il tiro si perde alto sopra la traversa

34' - Bellissima azione della Roma che vede una triangolazione tra Mkhitaryan e Veretout che porta il francese a battere Ravaglia

33' - Svanberg prova a colpire di testa su cross di Palacio. Nessun pericolo per Pau Lopez

27' - Infortunio per Ravaglia. Il portiere viene medicato dallo staff sanitario. Gioco fermo

25' - Diagonale di Dzeko che manca un gol clamoroso. Non c'è un attimo di tregua

23' - Contropiede bolognese. Barrow servito in profondità prova a servire Palacio a centro area, sulla traiettoria interviene Cristante che sorprende Pau Lopez. 1-3

22' - Su calcio d'angolo Dzeko prova a schiacciare di testa ad un metro dalla porta avversaria. Palla fuori

21' - Spinazzola affonda ancora sulla fascia, l'ex Juve serve Pellegrini che prova il tiro. Ravaglia in corner

18' - Gol annullato a Spinazzola: l'esterno sinistro viene segnalato in fuorigioco

14' - Il terzo gol della Roma porta la firma di Pellegrini: ancora Spinazzola protagonista che verticalizza per il numero 7 in maniera perfetta. Pellegrini è freddo a battere Ravaglia in uscita

11' - La Roma ha altre due occasioni per chiudere il match: prima Mkhitaryan e poi Dzeko che si lascia neutralizzare una conclusione di Ravaglia, sfiorano il terzo gol

8' - Raddoppio romanista: Pellegrini serve Dzeko in area, il bosniaco rientra sul sinistro mandando fuori giri Danilo per poi battere facilmente Ravaglia

5' - Vantaggio giallorosso: Spinazzola scambia con Mkhitaryan e raggiunge il fondo, il terzino mette in mezzo per Dzeko che viene anticipato da Poli che mette il pallone nella sua porta.

3' - Ottimo intervento di Pau Lopez che intercetta un passaggio di Palacio destinato a Barrow che si trovava da solo in area di rigore

1' - Calcio d'inizio battuto dalla Roma

Dopo la sconfitta di Napoli e il pareggio casalingo contro il Sassuolo, la Roma cerca di ritrovare i tre punti nella trasferta di Bologna. Fonseca può contare nuovamente su Veretout, il francese affiancherà Villar a centrocampo, confermato Cristante in difesa con Smalling in panchina. In attacco Dzeko sarà supportato da Mkhitaryan e Pellegrini che dovrà sostituire lo squalificato Pedro.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Mbaye; Svanberg, Poli; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

All.: S. Mihajlovic.

ROMA(3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

All.: P. Fonseca.

