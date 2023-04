Carpegna Prosciutto-Trento diabolico spareggio per la conquista dei playoff

PESARO -playoff (palla a due alle ore19) alla Vitrifrigo Arena, due punti che possono valerne anche il triplo. Promette scintille la sfida tra Carpegna Prosciutto e Trento con la squadra di coach Repesa che in calssifica ha due punti in più e che quindi deve sfruttare l'occasione del fattore campo per rafforzare la propria candidatura in otticaPesaro viene dallo stop contro la Virtus Bologna, anche Trento ha sete di rivincita dopo la sconfitta casalinga contro Napoli, squadra quella partenopea che ieri nell'anticipo ha perso in casa contro Brescia 69-72.