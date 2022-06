La Feba Civitanova tra le magnifiche otto italiane nell'under 17

CIVITANOVA - Uno storico successo per la Feba Civitanova e per tutto il movimento cestistico femminile marchigiano. Vincendo con un netto 54-31 lo spareggio disputato contro la Cestistica Spezzina, le biancoblù civitanovesi di coach Donatella Melappioni si sono qualificate per i quarti di finale delle finali nazionali Under 17 Eccellenza, in corso di svolgimento a Campobasso. Grandissimo risultato quello conquistato dalla società del presidente Elvio Perini da sempre attivissima anche nul settore giovanile, che ottiene il pass per i quarti di finale grazie a una gara dominata contro la compagine ligure apparsa frastornata sin dalle prime battute dall'intensità e dalla precisione delle civitanovesi; il tutto nonostante le indicazioni della vigilia dessero come favorita la squadra di La Spezia. Nei quarti di finale la Feba proverà a proseguire il suo sogno affrontando il Basket Roma squadra molto forte che ha vinto tutte le gare finora disputate. Questo il tabellino delle ragazze della Feba Civitanova nella gara contro La Spezia: Armillotta 12, Malintoppi 14, Giacchetti 11, Severini 12, Grande 2, Rutili, Lazzarini, Streni, Vigilia 3, Cesareo, Pempinelli, Pecorari. All. Melappioni.