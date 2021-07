La Thunder Halley Matelica-Fabriano è promossa in Serie A2

CERRETO D’ESI La Thunder Halley approda in Serie A2 femminile per la prima volta nella sua storia. La squadra di Matelica-Fabriano ha centrato l’impresa sabato sera con la sconfitta più dolce delle tre subite in tutta la stagione, 50-52 contro la Stella Azzurra Roma, che ha chiuso il filotto di vittorie undici vittorie consecutive fra regular season e playoff ma aperto le porte della seconda categoria nazionale per effetto del +6 (55-61) conquistato nel match d’andata in terra capitolina. Festa grande al Palasport di Cerreto d’Esi, sede di un’altra promozione in A2 dopo quella della Ristopro Fabriano maschile del 23 giugno, per la società biancoblù guidata dal presidente Euro Gatti e dal vice presidente/direttore sportivo Piero Salari, che l’anno prossimo raggiungerà l’unica altra marchigiana in A2, la Feba Civitanova. La collaborazione fra la Thunder Matelica e la Pallacanestro Fabriano è iniziata nell’estate 2016, con la squadra in Serie C.

