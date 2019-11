Balotelli cacciato dall'allenamento: tensione a Brescia con mister Grosso

Mario Balotelli cacciato dall'allenamento del Brescia. Momenti di tensione durante un'esercitazione, il tecnico Grosso ha allontanato dal campo Balotelli. L'attaccante a testa bassa si é diretto versi gli spogliatoi da dove poco dopo è uscito per lasciare in auto il centro sportivo di Torbole Casaglia. Il tutto mentre la seduta era ancora in corso.

Ultimo aggiornamento: 17:50

