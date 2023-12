“Atleticamente insieme” la fondazione Cardinaletti premia l'etica e lo sport: al Pergolesi c'è anche Roberto Mancini

JESI - Si è svolto oggi al Teatro Pergolesi di Jesi, dalle 17.30 alle 20, l'edizione 2023 di Atleticamente insieme - ritorno al futuro (il premio Amico Atletico 2023) promosso dalla Fondazione Gabriele Cardinaletti all'insegna dello sport e dei valori. Tra gli altri presenti il Governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli e il Ct dell'Arabia Saudita, ex Nazionale Italiana, Roberto Mancini in una delle sue prime visite nelle Marche dopo l'addio alla Nazionale.

Sul palco è salito anche Gianfranco Paolini, responsabile del settore giovanile della Dorica Portuali protagonista di un bel gesto di fair play nelle scorse settimane quando interruppe una partita di esordienti che si stava trasformando in una corrida incurante di possibili sanzioni dal punto di vista del risultato.

I celebri soci

Tra i soci della Fondazione Roberto Mancini, Mason Rocca, Lupo Rossini ma anche Luca Marchegiani, Stefano Cerioni, Elisa Di Francisca Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Michele Maggioli, Josefa Idem, l’amministratore dell’Inter Giuseppe Marotta, Francesca Porcellato, Andrea Zorzi, Paola Protopapa.