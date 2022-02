Iapichino vince ma senza acuti, Marche al top con Giannelli nell'alto

ANCONA - Una splendida vittoria nell’alto, un bronzo nella marcia. Due volte sul podio i giovani delle Marche, al Palaindoor, nella prima giornata dei Campionati italiani juniores e promesse. A prendersi la scena è l’ascolana Laura Giannelli che festeggia il titolo under 20 alla quota di 1.78. La non ancora 18enne dell’Asa Ascoli dimostra la sua solidità nel momento più importante, e pareggia il record regionale di categoria al coperto, stabilito nel 2007 da Enrica Cipolloni: un centimetro di progresso sul personale indoor, realizzato di recente con 1.77. Per la portacolori dell’Asa, cresciuta sotto la guida tecnica di Natalino Angelini, è fondamentale quel salto che arriva dopo un errore a 1.76 con cui era scivolata al secondo posto, ma decide di giocarsi tutto alla misura successiva e va a segno. Scommessa vinta nel botta e risposta con la toscana Masi che supera 1,78 alla prima prova, pagando però un maggior numero di errori in precedenza.

Nei 5000 metri under 23 finisce al terzo posto Alessandro Tanoni, del Cus Macerata, in 23’39”02. Ed è un’altra medaglia per il gruppo di marciatori allenato da Diego Cacchiarelli, stavolta al maschile. Ai piedi del podio invece la sprinter Ilenia Angelini (Asa Ascoli), quarta nei 60 juniores in 7”56. Stesso piazzamento per Giulia Miconi (Cus Macerata) nei 3000 promesse davanti alla compagna di club Anastasia Giulioni.

iL pALAINDOOR assegna il titolo italiano del lungo under 23 a Larissa Iapichino (6,49) e lancia un nuovo nome azzurro per la velocità: è la friulana Aurora Berton che sorprende con il crono di 7.31 nella finale dei 60 metri promesse, entrando nella top ten italiana assoluta di sempre al nono posto. Udinese di Palmanova, più volte in Nazionale giovanile, la 21enne firma una prestazione di valore, a un solo centesimo dallo standard per i Mondiali indoor di Belgrado. Nel momento d’oro dello sprint azzurro, brillano anche due junior al primo anno (2004): il vicentino Yassin Bandaogo conquista il titolo U20 dei 60 con il personale di 6.70 a 6 centesimi dal record italiano di categoria di Filippo Tortu, Domani (domenica) la seconda giornata tricolore con altri trenta titoli da assegnare: start alle 9.30.

