ASCOLI - Testa al Como. Tra una notizia di mercato e l'altra l'Ascoli deve trovare la massima concentrazione per poter cercare di confrontarsi al meglio contro il forte avversario. Nulla è precluso se i bianconeri riusciranno a rifare una prestazione come nella gara di Parma e in quel secondo tempo di domenica scorsa contro il Bari, in questo caso tutto è possibile. La speranza di un risultato positivo è forte in tutti i ragazzi che sono saliti nel primo pomeriggio di ieri sul pullman diretto a Como.

Sul pullman è salito anche l'ultimo arrivato in ordine di tempo, il difensore centrale Riccardo Gagliolo, che si è subito unito agli altri dopo aver svolto due allenamenti con il gruppo. Questo pomeriggio Gagliolo dovrebbe comunque partire dalla panchina.

La convocazione

Ma la notizia che molti attendevano è quella della convocazione di Fabrizio Caligara. Dopo quasi tre mesi di assenza per un problema alla schiena, il centrocampista ha recuperato: adesso sta meglio ed ha ripreso ad allenarsi con i compagni. Sicuramente si tratta di un ottimo rinforzo per il centrocampo appena avrà recuperato anche la condizione fisica. Ma tornando alla difesa, da questa fase di mercato potrebbe arrivare anche il difensore centrale ovvero Valerio Mantovani della Ternana che il tecnico bianconero vuole a tutti i costi.

L’attesa

Mantovani in questa terza giornata di campionato scenderà in campo con la maglia delle fere umbre ma nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità positive per quanto riguarda il trasferimento ad Ascoli. Tra i convocati non c'è Kevin Haveri che dalla prossima settimana giocherà con il Catania in Serie C. Il terzino sinistro è rientrato a Torino che lo girerà poi al club etneo. L'altro giocatore in uscita, Giacomo Mazzari, oggi sarà in panchina allo stadio Senigaglia ma da domani diventerà un giocatore della FeralpiSalò via Sassuolo. Il ds Marco Giannetti cercherà di incrementare gli arrivi con l'acquisto di una mezzala e probabilmente un altro attaccante. Ricordiamo che il calciomercato chiuderà l’1 febbraio. Ma in attesa dei nuovi innesti la concentrazione deve essere tutta per la partita di questo pomeriggio contro una squadra che punta alla promozione in Serie A e che si sta notevolmente rinforzando. Fabrizio Castori ha già in mente la formazione da opporre ai lariani che vede il rientro di Giuseppe Bellusci in difesa: ha scontato il turno di squalifica e riprenderà il suo posto come centrale di destra. In mezzo ci sarà l'inamovibile Eric Botteghin, a sinistra ballottaggio tra Danilo Quaranta e Sauli Vaisanen. Esterni di centrocampo saranno Marcello Falzerano a destra e Raffaele Celia a sinistra con Nicola Falasco che è rimasto ad Ascoli per squalifica.

La mediana

Sulla mediana Francesco Di Tacchio dovrebbe avere al suo fianco Luca Valsania e Samuel Giovane, anche nel reparto centrale c'è la squalifica per un turno di Patrizio Masini. Davanti dovrebbero agire Pedro Mendes e Pablo Rodriguez con Nestorovski che dovrebbe partire dalla panchina perché in settimana l'attaccante macedone ha accusato qualche acciacco muscolare.