L'Ascoli a Reggio Calabria comincia lo sprint finale per la salvezza

ASCOLI - Tutto in sette giorni per l'Ascoli, che dopo aver raccolto quattro vittorie di seguito prova a completare l'opera e a raggiungere la salvezza diretta. I bianconeri sono impegnati in rapida successione martedì (ore 14) a Reggio Calabria, poi venerdì in casa con il Cittadella e poi di nuovo in infrasettimanale, la prossima settimana, a Verona con il Chievo. Il Pordenone, che attualmente è salvo direttamente, è solo un punto davanti ai bianconeri, ma la squadra di Sottil per raggiungere i friulani dovrà continuare a marciare fortissimo, magari fin dalla sfida del Granillo con una Reggina in gran forma

