ASCOLI «Sono molto contento di essere qui e di indossare la maglia bianconera. Forza Picchio». Le prime parole in Italiano di Pedro Mendes. L’attaccante è arrivato giovedì, ieri ha firmato un triennale con l’Ascoli. Mendes ha scelto la maglia numero 90. Solare e spigliato il giocatore, che indossa scarpette sponsorizzate Puma, sta già imparando la nuova lingua e familiarizzando con i compagni. Mendes è ancora molto giovane con i suoi 23 anni e la sua nuova avventura è appena iniziata.



La prima volta



Per la prima volta il ventitreenne si cimenta nel calcio italiano. Un’esperienza che ha scelto di fare e che potrà accrescere la sua carriera. Ha lasciato la squadra che lo ha rilanciato il Rio Ave ed è approdato nel Piceno. L’ Ascoli lo ha fortemente voluto. Un matrimonio che è iniziato su basi concrete. Uomo d’area di rigore, forte nel gioco aereo, strutturato fisicamente, e... come tutti coloro che provengono dalla sua terra, è anche molto bravo nel palleggio. Insomma gli ingredienti per riprendere il suo percorso di quando solo tre anni fa attirava le attenzioni degli addetti ai lavori nel mondo del calcio, ci sono tutti. Mendes è arrivato in punta di piedi ha subito iniziato a lavorare con la squadra e per sabato potrà essere a disposizione per quella che sarebbe la sua prima uscita con la maglia numero 90.



Ciao, ciao Saric



Per un giocatore che è contento di essere approdato all’Ascoli, un altro che invece ha scelto di andare via, Dario Saric domani dovrebbe essere ufficializzato dal Palermo. Il centrocampista ha fatto la sua scelta, anche se il suo obiettivo era giocare in Serie A mentre si è dovuto accontentare di restare in Serie B. L’ Ascoli lo ha accontentato e da questa cessione guadagnerà 1 milione e800 mila euro. Al posto di Saric ecco Eddy Gnahoré anche lui potrebbe essere ufficializzato a breve, l’ accordo c’è da tempo, ma è rimasto parcheggiato in attesa dell’uscita di Saric. Gnahoré e un centrocampista con caratteristiche diverse da quelle di Saric, più veloce e offensivo. E infine sembra si sia sbloccata la trattativa per il difensore Adjapong che è pronto anche lui a sottoscrivere un triennale. Adjapong andrà a dare man forte sulla corsia destra di difesa a Francesco Donati e Alessandro Salvi. Dovrebbero essere questi due gli ultimi colpi del mercato bianconero. In uscita mancano le cessioni di Atanas Iliev, Andrea De Paoli, che dovrebbe accasarsi in Serie C, e Diego Fabbrini che rifiuta le destinazioni della categoria inferiore. Ultimi due giorni di trattative poi verrà scritta la parola fine alla sessione estiva del calciomercato e la concentrazione sarà rivolta solo al campo.



La squadra



I bianconeri intanto ieri hanno ripreso gli allenamenti dopo la bella vittoria conquistata al Renzo Barbera di Palermo. Una vittoria che ha lanciato i bianconeri in vetta alla classifica e che ha regalato entusiasmo e la consapevolezza che si tratta di una squadra con mezzi tecnici importanti in tutti e tre i reparti del campo. Superata quindi la prima prova di esame in trasferta adesso ci si aspetta la conferma al Del Duca contro il Cittadella, davanti ad un pubblico numeroso, proprio sabato chiuderà la campagna abbonamenti.

Anna Rita Marini